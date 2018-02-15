مخابرات الاحتلال تهدد أهالي أبوديس بعد إحراق سيارة مستوطن

هدد جهاز المخابرات الاسرائيلي "الشاباك" والجيش الاسرائيلي أهالي بلدة ابوديس جنوب شرق القدس، أمس، بالتعامل بصرامة وقوة عقب إحراق سيارة مستوطن بداية الشهر الجاري .

وكان مستوطن "إسرائيلي" قد دخل بلدة ابوديس عن طريق الخطأ بداية الشهر الجاري وتم احراق سيارته ومحاصرته لساعات قبل ان تقتحم قوات الاحتلال موقع الحدث وتخرجه من المكان .

وذكر منشور موقّع باسم "الكابتن فادي" تم توزيعه خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال لقوات الاحتلال مساء امس، انه سيتم ملاحقة كل من شارك في عملية احرق سيارة المستوطن، واصفا العملية بـ"تجاوز للخطوط الحمراء"، وانه سيتم التعامل بقوة وصرامة .

ويذكر ان جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة في بلدة ابوديس عقب احراق سيارة المستوطن .

وكان قد أصيب مواطنين اثنين برصاص الاحتلال خلال عملية اخلاء المستوطن .