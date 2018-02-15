تصنيف الفيفا: تراجع كبير لمصر وتونس الأفضل

تراجع المنتخب المصري، الخميس، في التصنيف الشهري، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات حول العالم، 13 مركزا، فيما جاء المنتخب التونسي كأفضل منتخب عربي.

واحتل المنتخب التونسي المركز الـ23، كأفضل منتخب عربي في التصنيف الشهري، ومنتخب السنغال في المركز الـ27، ثم حل الكونغو الديمقراطية في المركز الـ39، ورابعا على مستوى قارة أفريقيا، فيما حل منتخب المغرب في المركز الـ42.

وجاء منتخب مصر في المركز الـ43 عالميا وفي المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بعد أن حل منتخب الفراعنة في المركز الـ30 عالميا في تصنيف شهر يناير الماضي.

وحل المنتخب الجزائري في المركز الـ60، فيما تقدم المنتخب السعودي إلى المركز 64 بعد أن كان في المركز 65 الشهر الماضي.

وفي السياق، جاء ترتيب أول 10 مراكز في التصنيف كما هو من شهر يناير الماضي، ويتصدر منتخب ألمانيا قمة التصنيف ويأتي بعده منتخب البرازيل ثم البرتغال.

يذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى لكأس العالم 2018 مع كل من أوروغواي والسعودية وروسيا مستضيف البطولة.