تيلرسون يخالف برتوكول زيارة لبنان ويتعرض للإحراج

تعرض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، للإحراج أمام وسائل الإعلام عامة واللبنانية بشكل خاص، بعد أن وصل إلى مقر الاجتماع في العاصمة بيروت لعقد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث أخر التطورات في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلامية، أن تيلرسون وصل قاعة الاجتماع مبكراً مما دفعه للانتظار وحيداً أمام عدسات الكاميرات قبل أن يدخل الرئيس اللبناني في الموعد المحدد للاجتماع، بحسب ما يقتضي البروتوكول.

وقال تيلرسون بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل لبنان حر وديمقراطي"، متمنياً للبنان "الاستقرار والازدهار في المستقبل".

ووصل تيلرسون إلى بيروت، صباح الخميس، في زيارة تستمر لساعات، ووسط إجراءات أمنية مشددة، على أن ينتقل بعد الظهر إلى تركيا لاستكمال جولة بدأها في المنطقة منذ أيام.

ومن المقرر أن يلتقي تيلرسون رئيسَ البرلمان نبيه بري، ويجتمع لاحقاً برئيس الحكومة سعد الحريري، على أن يَعقد معه مؤتمراً صحفياً قبل مغادرته.

وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية في بيروت، لوكالة فرانس برس، في وقت سابق، إن المسؤولين اللبنانيين لم يُبلّغوا رسمياً بالمواضيع التي سيطرحها تيلرسون خلال لقاءاته معهم، لكنهم "سيؤكدون رفضهم للتهديدات "الإسرائيلية" للبنان على حدوده الجنوبية، وفي مياهه الإقليمية".

ويسود توتر بين لبنان و"إسرائيل" في الأسبوعين الأخيرين، على خلفية توقيع بيروت عقود تنقيب عن النفط في رقعة في المياه الإقليمية قرب منطقة متنازع عليها، بالإضافة إلى بناء "إسرائيل" جداراً إسمنتياً على طول الخط الأزرق، الذي يشكل خط وقف إطلاق النار، وحيث تقع 13 نقطة متنازعاً عليها بين الدولتين.

ومن المقرر أن تشمل أعمال التنقيب من الجانب اللبناني الرقعة 9، التي يعتبرها لبنان ملكاً له بالكامل، فيما كرَّر وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان في تصريحات مؤخراً، التأكيدَ على أنها "ملك" لـ"إسرائيل".

وبحسب المصادر الدبلوماسية، اتَّفق المسؤولون اللبنانيون "على إبلاغ تيلرسون موقفاً موحداً يرفض مسعىً أميركياً سابقاً، يقترح تقسيم الثروة النفطية في الرقعة 9 إلى ثلثين للبنان وثلث لـ"إسرائيل"، وسيتمسكون بأن كامل المخزون ملك للبنان".

كما من المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى موضوع حزب الله، الممثل في الحكومة اللبنانية، الذي يتلقَّى دعماً مباشراً من إيران.

واستبق تيلرسون وصوله إلى بيروت بالقول خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في عمان "نعلم أن حزب الله اللبناني متأثر بإيران، وهذا التأثير لا يساعد في مستقبل لبنان على الأمد الطويل".

وأضاف: "علينا أن نعترف بحقيقة أنه (أي حزب الله) جزء من العملية السياسية في لبنان".