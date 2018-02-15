الاحتلال يصادق على إقامة وحدات سكنية على أراضي بيت لحم

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على شق طريق استيطاني وإقامة وحدات سكنية على أراض في مدينة بيت جالا وبلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، إن مصادر إسرائيلية أوضحت أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على شق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربا، وصولا الى مستوطنة "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبا .

وأضاف، انه تم أيضا المصادقة على إقامة (67) وحدة استيطانية في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر ، مشيرا إلى أن ما يجري هو بمثابة هجمة استيطانية في اطار اعتبار بيت لحم جزءا مما يسمى بـ"القدس الكبرى" .