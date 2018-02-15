حزب الله: الشهيد عماد مغنية عاش وقاوم واستشهد لأجل فلسطين

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: "في مثل هذا اليوم حلقّ على جناحي الشهادة قائدان حبيبان وعظيمان هما السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب، فشقا بدمائهما طريق المقاومة والانتصار."

كلام قاووق جاء في مؤتمر تكريم القائد الشهيد عماد مغنية، الذي يعقد في العاصمة الايرانية طهران، اليوم الخميس، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وعلمائية ودينية وإعلامية.

أضاف: "سنوات عشر على شهادة الحاج رضوان، ولا زالت روحه متألقة تضلل ثغور المقاومة والبطولة، قالوا عنه الاسطوري والشبح والعقل الاستراتيجي والعبقري والثائر العالمي والهدف الاول للاستخبارات العالمية، لكنه كان يطيب له بأن يوصف بالجندي الوفي المطيع للأمام الخميني والامام الاخامنئي."

وتابع: "عماد مغنية عاش وقاوم واستشهد لأجل فلسطين، لقد كانت فلسطين كل حياته، حمل قضيتها و بندقيتها منذ الطفولة منذ كان عمره 13 سنة، ومنذ العملية الاستشهادية الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في صور ضد الحاكم العسكري، هناك كسر الحاج عماد كل معادلات التفوق الاسرائيلي، و أسس للبنان وفلسطين والأمة فجر الانتصارات."