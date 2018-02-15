حلقات أزمات مشافي غزة تضــيق والتحذير من أوبئة قد تفتك بغزة

تدخل ازمة النظافة في مشافي قطاع غزة اليوم الخميس , يومها الخامس على التوالي , وسط تنصل رسمي من الحكومة بشأن مسؤوليتها لدفع فاتورة شركات النظافة وتحميل حماس المسؤولية , إضافة الى نقص الادوية والمعدات الطبية وغيرها من الأمور المهمة التي تهدد القطاع الصحي.

في ظل التراشق الإعلامي بشأن المسؤول عن الازمة القائمة في مشافي القطاع تبقى القاذورات المتراكمة في أروقة المشافي الخطر المحدق والوباء الذي قد يجلب المزيد من المآسي لقطاع غزة .

من جانبها حذرت نقابة المهن الطبية اليوم الخميس، من انتشار الأمراض والأوبئة في غزة؛ جراء توقف شركات النظافة في مستشفيات القطاع عن العمل ، مؤكدةً ان الوضع الصحي في غزة ينذر بكارثة؛ جراء استمرار أزمة شركات النظافة.

وطالبت نقابة المهن الطبية خلال مؤتمر صحفي وزير الصحة بالحضور إلى غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى في غزة.

وناشدت أحرار العالم بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في غزة من الانهيار.

مدير وحدة الجودة ومكافحة العدوى في وزارة الصحة موسى العماوي، أكد أن اشتداد ازمة النظافة ينذر بكارثة انتشار الاوبئة ونقل العدوى بين المرضى وستنعكس بشكل مخيف على المجتمع بكامله.

وقال العماوي وفقا لتصريحات لمراسلنا , الجميع لا يدرك ما يعنيه انتشار وباء في منطقة او دولة فهناك حكومات تسقط جراء سبب انتشار وباء معين فيها".

وبين العماوي، ان هناك فئات معرضة لأي فيروس وحياتهم في خطر كمرضى السكر والاورام والسرطانات وناقصي المناعة والنمو كالأطفال حديثي الولادة وكبار السن .

وتابع : لم يعد هناك وقتاً للحديث ولابد من التحرك فوراً لإنقاذ قطاع غزة المعرض للأوبئة .