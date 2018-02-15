الاحتلال يحكم على الأسير عمر العبد بالسجن 4 مؤبدات

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" اليوم الخميس، حكما بالسجن 4 مؤبدات، بحق الأسير عمر العبد من قرية كوبر شمال رام الله.

ويتهم الاحتلال الأسير العبد (20 عاماً) بتنفيذ عملية مستوطنة "حلميش" في 21 تموز/ يوليو العام الماضي، والتي قتل فيها 3 مستوطنين.

وعلق وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الحكم الصادر على الأسير العبد، بأن كل الأحكام لا تكفي لمعاقبته، فهو ما زال يبتسم خلال محاكمته.

يذكر أن ليبرمان كان تصدر المطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير العبد، وطلب من الكنيست سن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

​​​​​​​ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فخلال المحاكمة، قال أحد القضاة العسكريين دوف غلبوع أن المعتقل يستحق الإعدام.

وتابع: لكن رأي القاضي يبقى مجرد رأي في نطاق الأقلية فمعظم طاقم القضاة أقروا بالسجن لأربع مؤبدات وتعتبر تلك المرة الأولى التي يطالب فيها قاضي عسكري "إسرائيلي" بحكم الإعدام.

يشار إلى أن الأسير العبد أنهى السنة الأولى في كلية إدارة الأعمال بجامعة القدس المفتوحة.