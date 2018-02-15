الاسرى الإداريون يبدأون معركتهم ضد السجان ويشرعون بخطوات تصعيدية

يبدأ الاسرى الإداريون القابعون في سجون الاحتلال اليوم الخميس , معركتهم ضد السجان "الإسرائيلي" بعد ان قرارهم البدء بخطوات احتجاجية وتصعيدية ضد سياسة الاعتقال الإداري.

الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال تدعو إلى فضح سياسة الاحتلال التعسفية في الاعتقال الإداري، ومقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اعلن أن الأسرى الإداريين شرعوا اليوم بخطوة احتجاجية ضد اعتقالهم الإداري تتمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها.

وقال قراقع ان "إسرائيل" تسعى من وراء قوانينها العنصرية بحق الأسرى ، إلى تجريم النضال الوطني مشددا على موقف القيادة الرافض للتخلي عن الأسرى والجرحى وعائلاتهم.

وأشار قراقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت ما يقارب العشرين قانونا ومشروع قانون تتعلق بالأسرى وانتهاك حقوقهم.

ومن جانبه يواصل عدد من الاسرى الإداريين معركتهم ضد السجان ومنهم الأسير المسن رزق الرجوب يواصل معركة الكرامة لليوم 12 على التوالي داخل ما يسمى عيادة الرملة، احتجاجًا على مراوغة إدارة السجون ونقضها للاتفاق المبرم معه بإحالة ملفه إلى قضية أو الإفراج عنه.

الأسير أشرف أبو الذهب من رام الله يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.