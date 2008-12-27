وزارة صحة رام الله تدعو موظفيها وقف الاضراب والالتحاق بعملهم في المشافي

فلسطين اليوم - رام الله

دعا وزير الصحة في حكومة رام الله فتحي أبو مغلي، موظفين الوزارة في قطاع غزة لا سيما قطاعي الأطباء والتمريض وكافة مقدمي الخدمات الصحيةإلى وقف اضرابهم عن العمل والتوجه فورا إلى المستشفيات الحكومية والخاصة في قطاع غزة.

وناشد وزير الصحة موظفيها إلى "التسامي على الجراح في هذا الوقت"، حيث أن الحادث الجلل الذي تتعرض له غزة يستدعي الوحدة والتلاحم والتصرف بالأخلاق الوطنية والطبية، على حد قول بيان الوزارة.

وفي ذات السياق استنكرت وزارة الصحة الهجمة الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، منوهة إلى أنها ومنذ أيام كانت قد أرسلت عدة شاحنات أدوية لمراكزها في قطاع غزة، وكانت بانتظار التنسيق لإدخال 4 شاحنات أخرى لا تزال تنتظر السماح لها بالدخول للقطاع.

ووجهت الوزارة في رام الله نداءً لكافة الهيئات والجهات الدولية والإنسانية بضرورة التدخل والإسراع لوقف العدوان من جهة ولإدخال العديد من اللوازم الطبية التي بات القطاع في أمس الحاجة لها بشكل عاجل، حيث أن العشرات من الشهداء والجرحى هم من المدنيين و الأطفال والنساء ولا تزال عشرات الإصابات بحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة.