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“القوائم”.. فيسبوك تتيح نوع جديد من المنشورات النصية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:36 - 15 فبراير 2018
فيس بوك فيس بوك
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وفرت شبكة فيسبوك الاجتماعية نوع جديد من المنشورات النصية ذات الخلفية الملونة وهي إمكانية إنشاء قوائم مثل قوائم المهام أو غيرها لتشاركها مع أصدقائك، إن كنت لا تمانع من نشر حياتك على الشبكة بالطبع.

بدأت الميزة بالتوفر اليوم تدريجياً تحت اسم “Lists” وهي خطوة جديدة من فيسبوك لتحفيز المستخدمين على نشر المحتوى أكثر عن حياتهم والتفاعل معه تطبيقاً لاستراتيجيتها الجديدة هذه السنة.

يمكن وضع عنوان للقائمة مع رمز تعبيري خاص بها ووضع عدة مفردات ضمن القائمة وسيتم عرض أول خمسة عناصر مباشرة وإخفاء الباقي ليظهر عند الضغط عليه.

ستظهر الميزة عبر تطبيق فيس بوك على أندرويد وآيفون عبر قسم “Add to your post” وذلك من خلال كلمة List ضمن صندوق إنشاء تحديث حالة جديد.

 

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