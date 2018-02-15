حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة تطال 16 مواطناً

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس ، عدة مناطق بالضفة الغربية واعتقلت 16مواطناً.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت نابلس واعتقلت أيمن الطشطوش، وأدهم الطشطوش، يزن جعارة.

كما واقتحمت بلدة علار في طولكرم واعتقلت محمد منيف عسراوي.

ومن بلدة يعبد بجنين اعتقلت أنس قبها، فيما اعتقلت شادي ابوغربية من بلدة الرام في القدس، وعدي وليد محمد الطيطي من مخيم الفوار، وعبد المحسن شلالدة من سعير بالخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال كلاً من ماهر الجندي من يطا جنوب الخليل وحسن سلامة البرغوثي وسامر عطا من دير أبو مشعل غرب رام الله وسامح عبد الغني من بلدة صيدا قرب طولكرم.