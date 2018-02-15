الطقس: ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم، ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، غائما جزئيا الى صاف ومغبرا أحيانا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات الليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت المقبل، فيكون الجو غائما وباردا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر الجو يوم الأحد غائما الى غائم جزئي، وباردا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي السبت والاحد من: احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر التزحلق على الطرقات.