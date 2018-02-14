"إسرائيل" تبعث برقية لـ 15 دولة خشية استخدام سوريا للسلاح الكيميائي

ذكرت القناة "الإسرائيلية" العاشرة أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أرسلت ليلة أمس برقية لـ 15 دولة بعد مرور ثلاثة أيام على إسقاط الطائرة الحربية F16 من قبل الدفاعات الجوية السورية، تحث فيها الدول إلى إرسال رسائل شديدة اللهجة لإيران وسوريا وحزب الله في أعقاب تسلل طائرة استطلاع الثلاثاء.

وأوضحت القناة أن البرقية أرسلت للسفراء الاجانب في "إسرائيل" والذين يمثلون 15 دولة مركزية، وتتضمن البرقية مخاوف داخل "إسرائيل" من مغبة استخدام النظام السوري أسلحة كيمائية ضد "إسرائيل".

وطالبت البرقية السفراء الاجانب أن يوضحوا لحكوماتهم بأن التواجد العسكري الايراني في سوريا ممكن أن يزيد من رغبة ايران للقيام بمهاجمات أخرى ضد "إسرائيل" مما سيترتب عليه رد "إسرائيلي" سيؤدي إلى تصعيد الوضع وأن "إسرائيل" ستدافع عن سيادتها بكل قوة.

كما تضمنت البرقية للسفراء الاجانب أن يوضحوا لقادة بلدانهم بأنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على إيران لوقف محاولاتها لخنق "إسرائيل" عبر حزب الله وسوريا ولبنان والضغط على إيران لسحب قواتها من سوريا.

كما طالبت البرقية المجتمع الدولي لمنع حزب الله من امتلاك أو تركيب أو تصنيع صواريخ دقيقة الأهداف ربما يطلقها حزب الله نحو "إسرائيل".

وقال مسؤول "إسرائيلي" أن البرقية هدفها إيجاد حلا دبلوماسيا للوضع لكي لا يتم وقوع حرب عسكرية.