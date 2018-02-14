مصر: اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأن قوات الأمن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية و6 من قيادات حزبه.

ونشر نجل رئيس حزب مصر القوية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك"، قال فيها إنه قد تم اعتقال رئيس حزب مصر القوية وأعضاء المكتب السياسي للحزب أحمد عبد الجواد وأحمد سالم ومحمد عثمان وعبدالرحمن هريدي وأحمد إمام وتامر جيلاني.

وكان عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" المعارض والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، قد اعتبر أن انقلاب الجيش على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو حدث فإنه لن يخدم مصالح الدولة.

وردا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013، أجاب السياسي المصري: "لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخابي)".

جدير بالذكر أن المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا المصرية المستشار، خالد ضياء، أمر بحبس محمد القصاص، نائب "حزب مصر القوية" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تورطه مع جماعة الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لتنظيم الإخوان، علما أن قوات الأمن ألقت القبض على محمد القصاص يوم الخميس 8 فبراير.