بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان

يسعى نادي ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حينما يستضيفه مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ريال مدريد محليًا بخروجه من كأس الملك واحتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن المتصدر برشلونة، ولذلك فإن بطولة دوري أبطال أوروبا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة له.

ورغم تفوق باريس سان جيرمان محليًا، إلا أنّه صرف نحو 400 مليون يورو لأجل الفوز بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخ فريق العاصمة والثانية بالنسبة لأندية فرنسا.

ويمتلك الفريقان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولذلك سيكون النزال قويًا والمواجهة صعبة، وعلى الفرنسي زين الدين زيدان إيجاد أفضل طريقة ممكنة لإيقاف خطورة سان جيرمان، كما سيفعل أوناي إيمري الأمر ذاته.

كيف يمكن الخروج في المباراة بنتيجة إيجابية لريال مدريد؟ وكيف يضع سان جيرمان نصف قدم في ربع النهائي من سانتياجو برنابيو؟