عائلة العودة تتمكن من زيارته لأول مرة وتكشف عن حالته

قال نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، إن عائلته تمكنت من زيارته، للمرة الأولى منذ اعتقاله في سبتمبر الماضي.

وغرّد عبد الله العودة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "اليوم، لأول مرة، تحققت زيارة أهلي للوالد الشيخ سلمان العودة، في سجن ذهبان، وهو طيب ومفعم بالحياة كعادته والحمد لله، والأجواء إيجابية"، مضيفاً: "نسأل الله أن يكون الأسوأ قد انتهى".

ومؤخراً، لفّ الغموض حالته الصحية، ليُنقل إلى المستشفى إثر تدهور صحته في السجن، وسط إشاعات عن وفاته؛ ما دفع نجله للمطالبة بالكشف عن مصيره.

وكان العودة ممنوعاً من الاتصال بذويه، وهو معزول في زنزانة انفرادية، وفق ما أكده الصحفي السعودي عبد العزيز قاسم بعد زيارته مؤخراً.

ونفذت السعودية حملة اعتقالات بأمر من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر الماضي، حيث اعتُقل نخبة من كبار الدعاة والعلماء ورجال الأعمال والأثرياء والوزراء، في إطار ما قيل إنها "حرب على الفساد"، وهو ما اعتُبر محاولة لتشديد قبضته على السلطة، ومعاقبة الذين انتقدوا السياسة الخارجية للسعودية.