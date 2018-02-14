اكتشاف جديد يمنع أمراض القلب وينقي الدم من الكولسترول

اكتشف علماء أمريكيون جين جديد ربما يحمي الإنسان من أمراض القلب، وينقي الأوعية الدموية من مادة الكولسترول.

ذكر موقع "ساينس ديلي" الأمريكي، في تقرير له، أمس الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، أن الجين الذي تم اكتشافه يحمل اسم "ميكسيس"، ويمكنه العمل داخل الشرايين المسدودة، وإزالة الكولسترول الزائد منها، وفقا لما توصل إليه العلماء في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس الأمريكية.

والكولسترول هو بروتين دهني يحتاجه الجسم لبناء الصحة السليمة، لكن ارتفاع نسبته في الأوعية الدموية قد يؤدي لانسدادها أو تعطيل سرعة سريان الدم، وانخافض مستوى تدفقها إلى القلب، الذي قد يؤدي للعديد من أمراض القلب.

ولفت الموقع إلى أن الجين الجديد، الذي تم اكتشافه يمكنه التحكم في نسبة ضخ البروتين الزائد من الخلايا إلى الأوعية الدموية، وهو ما يعني التحكم في نسبة تواجد الكولسترول داخل الدم.

ويعتمد العلماء في الدراسة الجديدة على زيادة نسبة هذا الجين إلى مستويات أعلى لتكون قادرة على التحكم بصورة أكبر في نسبة الكولسترول في الدم.