جلسة مشاورات لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في غزة

قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح منصور، في تصريحات إعلامية، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن "الكويت قدمت طلبًا بعقد تلك الجلسة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة". والكويت هي العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وتتولّى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذ الشهر.

وأشار منصور أنّ "المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيقدّم إفادة أمام أعضاء المجلس خلال جلسة المشاورات".

وردًا عن أسئلة الصحفيين بشأن الغرض من انعقاد الجلسة ومخرجاتها، قال المسؤول الفلسطيني: "سنرى إن كان هناك منتجاً سيصدر عن الجلسة أم لا".

وتفرض "إسرائيل" حصارًا بريًا وبحريًا على القطاع منذ العام 2006، ثم شددته منتصف 2007، ما فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليوني نسمة بالقطاع.