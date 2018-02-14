ظريف: أجهزة استخبارات تنصتت على هاتفي أثناء مباحثات الاتفاق النووي

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، أنّ أجهزة استخبارات أجنبية (لم يسمها) تنصتت على هاتفه الشخصي خلال المحادثات النووية الإيرانية في عام 2015.

وأوضح ظريف في مقابلة مع إحدى الصحف الإيرانية، أنّ هاتفه، وهواتف المسؤولين المعنيين بالمحادثات النووية، لم تكن تصمت خلال تلك الفترة، معتبرا ما كشف عنه، دليلا على مدى محاولة التدخل الأجنبي في شؤون بلاده الداخلية.

يذكر أن إيران أبرمت الاتفاق النووي مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة اختصارا بـ (مجموعة 5+1) عام 2015، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.