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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاتصالات

ظريف: أجهزة استخبارات تنصتت على هاتفي أثناء مباحثات الاتفاق النووي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:12 - 14 فبراير 2018
جواد ظريف وزير الخارجية الايراني جواد ظريف وزير الخارجية الايراني
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كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، أنّ أجهزة استخبارات أجنبية (لم يسمها) تنصتت على هاتفه الشخصي خلال المحادثات النووية الإيرانية في عام 2015.

وأوضح ظريف في مقابلة مع إحدى الصحف الإيرانية، أنّ هاتفه، وهواتف المسؤولين المعنيين بالمحادثات النووية، لم تكن تصمت خلال تلك الفترة، معتبرا ما كشف عنه، دليلا على مدى محاولة التدخل الأجنبي في شؤون بلاده الداخلية.

يذكر أن إيران أبرمت الاتفاق النووي مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة اختصارا بـ (مجموعة 5+1) عام 2015، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

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