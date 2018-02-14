ثابت: أزمة الكهرباء ستتفاقم منتصف الليلة في غزة

أكد محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع كهرباء غزة أن محطة التوليد الوحيدة ستتوقف عن العمل بشكل كامل منتصف الليلة، بسبب نفاذ الوقود .

وأوضح، ثابت في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن محطة التوليد أبلغت شركة التوزيع بتوقف المحطة عن العمل بسبب نفاذ الوقود، الأمر الذي سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في ظل تعطل الخطوط المصرية منذ أسبوع عن العمل، ليبقى الاعتماد على الخطوط الإسرائيلية بشكل كامل.

وأشار إلى أن الأزمة ستتفاقم في ظل الحديث عن منخفض جوي مطلع الأسبوع القادم، والذي يزيد فيه الاستهلاك على الطاقة في التدفئة من قبل المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تتكاثف الجهود لتوفير الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ليتسنى للشرعة توزيع ساعات الوصل بشكل أكبر على المواطنين.

ولفت إلى أنه وفي ظل توافر الكهرباء من المصادر الثلاثة (المصرية والإسرائيلية ومحطة التوليد) تصل الكهرباء لأربع ساعات مقابل 12 ساعة.

يشار، إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة خانقة من الكهرباء منذ سنوات، حيث ارتفعت حاجة القطاع للتيار الكهربائي على مدار سنوات الانقسام بشكل كبير ، تصل إلى 500 ميجا وات، والمتوفر لا يتعدى أفضل حالاته180 ميجا وات.