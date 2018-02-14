"روس آتوم" تتقدم بطلب لبناء أول مفاعل نووي في السعودية

تقدمت شركة "روس آتوم" للطاقة النووية بطلب للمشاركة في مناقصة بناء أول مفاعل كهروذري في السعودية، لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك.

وقال الوزير الروسي من الرياض اليوم الأربعاء في ختام اجتماع مجموعة العمل الروسية-السعودية للتعاون في مجال الطاقة، إن الشركة الروسية تقدمت بطلب للمشاركة في بناء مفاعلين كهروذريين في المملكة.

ولتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وقعت موسكو والرياض منتصف شهر ديسمبر الماضي على خارطة طريق للتعاون في مجال "الطاقة النووية السلمية".

روسيا تطمح لبناء محطات طاقة نووية في السعودية روسيا تتطلع لبناء محطات طاقة نووية في السعودية.

وترافق توقيع خارطة الطريق مع إعلان الرياض عن عزمها بناء 16 مفاعلا للطاقة الكهروذرية على مدى فترة تمتد ما بين 20 و25 عاما، بتكلفة تزيد عن 80 مليار دولار، إضافة إلى مفاعلات أخرى صغيرة لتحلية المياه.

وسيزود هذا المشروع المملكة بـ17غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040، يضاف لهذا الرقم أكثر من 40 غيغاواط من الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية.