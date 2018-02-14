30 مليار دولار تعهدات مؤتمر إعادة إعمار العراق

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، عن تعهدات بلغت 30 مليار دولار أمريكي، خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

وقال الصباح الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، في كلمته بالجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للمؤتمر، إن المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

وأضاف: كذلك، شاركت 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

‏من جهته، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إن المبلغ "بكل تأكيد لا يسد ولا يفي سقف الحاجة.. ولكن أغلب الدول وقفت إلى جانبنا مشكورة وهذا يوفر ثروة معنوية".

وانطلقت في الكويت، منذ الإثنين الماضي، أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، تسعى للحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي سيطرحها العراق في المؤتمر.

ويحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار المناطق المحررة، وفق تقديرات، أعلنها سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، الإثنين الماضي.