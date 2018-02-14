إصدار دليل للصحفيين للتعامل مع التطبيع الإعلامي



أعلن منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال "تواصل"، الأربعاء، عن إصداره دليل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للتعامل مع التطبيع الإعلامي.

وذكر بيان صادر عن المنتدى أن الدليل يهدف إلى مواجهة مشاريع التطبيع الإعلامي التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق ورفع مستوى وعي الأمة بمخاطره وآثاره السلبية على أبنائها بشكل مدروس وممنهج على كافة المنابر الإعلامية.

وحسب البيان يضم الدليل أهم أشكال التطبيع الإعلامي سواء التقليدي أو الرقمي والمصطلحــات التــي يســتخدمها إعــلام دولــة الاحتــلال ويتــم تداولهــا علــى أنهــا مصطلحــات عربيــة أصيلة.

ويعرج الدليل على أبرز أهداف ومخاطر التطبيع الإعلامي وكيفية التعامل مع المطبعين.

دليل التطبيع الإعلامي

https://storage.palmediaforum.org/Dalel2018.pdf

ميثاق مواجهة التطبيع الإعلامي

ttps://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature/