إصابة 7 جنود إسرائيليين بانفجار لغم في جيب عسكري قرب أريحا

أصيب 7 جنود "إسرائيليين" بجراح مساء اليوم الأربعاء إثر انفجار لغم أرضي في جيب عسكري لجيش الاحتلال قرب مدينة أريحا المحتلة.

وذكر موقع 0404 العبري، أن جيب عسكري "إسرائيلي" صعد فوق لغم أرضي أو عبوة ناسفة قرب قصر اليهود القريب من مدينة أريحا المحتلة ما أدى لانفجار أوقع 7 إصابات وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

وأوضح الموقع العبري، أن قوات الاحتلال استدعت قوة خاصة لمكان وقوع الانفجار خشية من أن يكون الجيب العسكري دخل وسط حقل للألغام "الإسرائيلية".

وأشار إلى أن 5 إصابات تم نقلهم عبر اسعاف، واثنين منهم نُقلوا عن طريق طائرة "هلوكبتر" لتلقي العلاج اللازم.





















