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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة 7 جنود إسرائيليين بانفجار لغم في جيب عسكري قرب أريحا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:03 - 14 فبراير 2018
اصابات جنود اصابات جنود
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أصيب 7 جنود "إسرائيليين" بجراح مساء اليوم الأربعاء إثر انفجار لغم أرضي في جيب عسكري لجيش الاحتلال قرب مدينة أريحا المحتلة.

وذكر موقع 0404 العبري، أن جيب عسكري "إسرائيلي" صعد فوق لغم أرضي أو عبوة ناسفة قرب قصر اليهود القريب من مدينة أريحا المحتلة ما أدى لانفجار أوقع 7 إصابات وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

وأوضح الموقع العبري، أن قوات الاحتلال استدعت قوة خاصة لمكان وقوع الانفجار خشية من أن يكون الجيب العسكري دخل وسط حقل للألغام "الإسرائيلية".

وأشار إلى أن 5 إصابات تم نقلهم عبر اسعاف، واثنين منهم نُقلوا عن طريق طائرة "هلوكبتر" لتلقي العلاج اللازم.

اصابات جنود.jpg
انفجار جيب إسرائيلي.jpg
انفجار جيب إسرائيلي.jpg
انفجار لغم أرضي في جيب إسرائيلي.jpg
انفجار عبوة أرضية في جيب إسرائيلي.jpg
اصابات جنود.jpg
انفجار جيب إسرائيلي.jpg
انفجار جيب إسرائيلي.jpg
انفجار لغم أرضي في جيب إسرائيلي.jpg
انفجار عبوة أرضية في جيب إسرائيلي.jpg
 

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