توقيع اتفاقية لإنشاء محطات توليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

وقع وزير الصحة جواد عواد، ومديرة الوكالة النرويجية في فلسطين ماريت ليونغ، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية، بتكلفة نصف مليون دولار.

وأكد وزير الصحة، أهمية هذا المشروع الحيوي، الذي سيوفر الأكسجين في مستشفيات الوزارة، والاستعاضة عن شرائه، ما سيقلل التكاليف الباهظة التي تنفقها وزارة الصحة لتوفير الاكسجين اللازم للمرضى داخل المستشفيات.

وشدد على أن الاتفاقية تخدم في جزئها الأكبر مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم فيه إنشاء محطة مزدوجة لتوليد الأكسجين وتوفير قطع الغيار والمستلزمات والمعدات الخاصة بها، بطاقة إنتاجية عالية.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لوكالة نورواك، والحكومة النرويجية على دعمها المتواصل لوزارة الصحة.

من جانبها، أبدت ليونغ استعداد بلادها للاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني، مشيدة بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

يذكر أن الوكالة النرويجية نفذت أربع مراحل سابقة من مشروع إنشاء محطات لتوليد الأكسجين، تم خلالها توفير محطات في معظم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية.