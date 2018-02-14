مستوطنون ينهالون بالضرب المبرح على مقدسي

اصيب الشاب مصطفى المغربي بجروح وفقدان وعي بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه بالضرب المبرح بالقدس القديمة.

وافادت طواقم الهلال الأحمر أنها نقلت الشاب الى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، ووصفت اصابته والمتوسطة وهو فاقد للوعي.

وكان الشاب يهم بالخروج من المسجد الاقصى حتى اعترضه مستوطنون وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين عقب انتهاء اقتحامهم للمسجد الأقصى وخروجهم كالمعتاد من باب السلسلة اعتدوا على أحد الشبان بالضرب.

واضاف الشهود أنَّ الشاب مصطفى المغربي أصيب بجروح في وجهه وفقد الوعي وقدم له العلاج الاولي من قبل الشبان ثم نقل للمستشفى لتلقي العلاج.