ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.43%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 589.06 نقطة، مرتفعا 2.5 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع غالب مؤشراته مع انخفاض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.21%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 636 ألف سهم، في 249 صفقة، وجرى فيها التداول على أسهم 20 شركة، ارتفع منها سهم 11 شركة، وانخفض سهم 5 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

والشركات الرابحة كانت: العالمية المتحدة للتأمين، والبنك الوطني، ومطاحن القمح الذهبي، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والاتصالات الفلسطينية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، ومصانع الزيوت النباتية، والقدس للمستحضرات الطبية.

وانخفض سهم شركات المجموعة الأهلية للتأمين، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات" نابكو"، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والاتحاد للأعمار والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وكذلك استقر سهم شركات بنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، وسجاير القدس، وبنك القدس.