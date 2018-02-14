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صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في البحرين صبيحة ذكرى الثورة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:02 - 14 فبراير 2018
احتجاجات البحرين احتجاجات البحرين
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تصادمت القوات الامنية البحرينية مع متظاهرين في بلدتيّ العكر والديه صباح اليوم، ضمن العصيان المدني "باقون" الذي دعت إليه قوى المعارضة البحرينية في الذكرى السنوية السابعة لإنطلاق الثورة.

وكان المتظاهرون يرفعون الأعلام البحرينية في مسيرة احتجاجية أشعلوا بعدها الإطارات وقطعوا طرقات، إلى أن رمت القوات الامنية القنابل المسيلة للدموع تجاههم.

ورد المتظاهرون برمي الحجارة على عناصر القوات الأمنية، رافعين الأعلام البحرينية.

وعلى صعيد متصل، انطلقت تظاهرة في قرية الديه، غربي العاصمة المنامة، اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للثورة.

كما استمر أصحاب المحلات التجارية في قرية النويدرات، جنوب المنامة، بإغلاق محالهم تجاوباً مع طلب العصيان المدني الذي دعت اليه قوى المعارضة الثورية تحت شعار "باقون

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