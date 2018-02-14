فيس بوك يستجيب للاحتلال ويحذف صفحة فلسطين 27

أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على حذف الصفحة الرئيسية والاحتياطية لـموقع "فلسطين 27" الإعلامي، وبشكل دائم، وحظر مجموعة من حسابات مدراء الصفحة بمدد تتراوح ما بين أسبوع وشهر.

من جانبها أكدت إدارة صفحة "فلسطين 27" في بيان لها، بأنها تقدم محتوى فلسطينياً هادفاً يُعنى بالشأن التأريخ للقضية الفلسطينية ماضياً وحاضراً، على عكس ادعاء إدارة "الفيس بوك" بأنها "الصفحة تنشر محتوى تحريضي"، مؤكدا على إن السبب الحقيقي هو إلا استجابة ورضوخ "الفيس بوك| لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي في محاربة ومواجهة أي محتوى فلسطيني هادف.

وقال البيان "إن استهداف الاحتلال لصفحة "فلسطين 27"هو ضربة لكل القواعد والمعايير التي يدعيها "الفيس بوك" بإتاحة حرية الرأي والتعبير للشعوب والمجتمعات"، وأكد البيان إن الحذف سيشكل دافعا للاستمرار في مسيرة الصفحة الإعلامية، والتي كجزء من مقاومة الاحتلال.