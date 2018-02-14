ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

فيس بوك يستجيب للاحتلال ويحذف صفحة فلسطين 27

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:17 - 14 فبراير 2018
فلسطين 27.jpg فلسطين 27.jpg
مشاركة

أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على حذف الصفحة الرئيسية والاحتياطية لـموقع "فلسطين 27" الإعلامي، وبشكل دائم، وحظر مجموعة من حسابات مدراء الصفحة بمدد تتراوح ما بين أسبوع وشهر.

من جانبها أكدت إدارة صفحة "فلسطين 27" في بيان لها، بأنها تقدم محتوى فلسطينياً هادفاً يُعنى بالشأن التأريخ للقضية الفلسطينية ماضياً وحاضراً، على عكس ادعاء إدارة "الفيس بوك" بأنها "الصفحة تنشر محتوى تحريضي"، مؤكدا على إن السبب الحقيقي هو إلا استجابة ورضوخ "الفيس بوك| لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي في محاربة ومواجهة أي محتوى فلسطيني هادف.

وقال البيان "إن استهداف الاحتلال لصفحة "فلسطين 27"هو ضربة لكل القواعد والمعايير التي يدعيها "الفيس بوك" بإتاحة حرية الرأي والتعبير للشعوب والمجتمعات"، وأكد البيان إن الحذف سيشكل دافعا للاستمرار في مسيرة الصفحة الإعلامية، والتي كجزء من مقاومة الاحتلال.

 

 

متعلقات