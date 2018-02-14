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مسيرات احتجاجية تجول في البحرين في الذكرى السابعة للثورة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:56 - 14 فبراير 2018
مسيرات البحرين مسيرات البحرين
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خرجت تظاهرات شعبية ومسيرات احتجاجية في مناطق عدة من البحرين، اليوم، كما أغلقت المحلات التجارية أبوابها وأطفئت المنازل أنوارها، ليل أمس، ضمن العصيان المدني "باقون" الذي دعت إليه قوى المعارضة البحرينية في الذكرى السابعة للثورة.

وحملت التظاهرات شعار “تكبيرة الثورة” و”نداءات العصيان” وامتدت على عموم المناطق في البلاد، وبينها العاصمة المنامة، حيث تم رصد تظاهرات غاضبة في منطقة سترة، وبلدات القدم، باربار، كرانة، جدحفص، السنابس، الديه، كرباباد، السهلة الجنوبية والشمالية، البلاد القديم، أبوقوة، عالي، توبلي، الهملة، المعامير، العكر، سماهيج، وغيرها.

وغرقت مناطق متعددة من البحرين في الظلام الدامس حين أطفئت المنازل أنوارها وأغلقت المحال التجارية أبوابها، كإعلان بداية للعصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة.

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