محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ 10 أسرى

ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" اليوم الأربعاء، أوامر اعتقال إداري بحق 10 أسرى لفترات متفاوتة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة ثبّتت أمرين صادرين لمدة ستة شهور بحقّ الأسيرين: أحمد وائل الطل من الخليل، وربحي طلال شهوان من رام الله. وثبّتت الأمر الإداري الصّادر لمدّة خمسة شهور بحقّ الأسير مجد عبد الباسط شعيبي من رام الله.

وأضاف أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة أربعة شهور بحقّ الأسرى: محمد عمر قنة من نابلس، وليث عماد أبو خرمة من رام الله، ويوسف يعقوب الحمامدة من بيت لحم، وحسين أمين صمادي من جنين، وأيسر وليد عمرو من الخليل.

كما ثبّتت المحكمة الأمر الصّادر بحقّ الأسير إبراهيم فؤاد صباح من بيت لحم لمدّة ثلاثة شهور، وبحقّ الأسير مجاهد أحمد أبو العز من جنين، لمدة شهرين.