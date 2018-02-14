القطاع الخاص يوقف التنسيق ليومين لتشكيل ضغط ويهدد بخطوات قاسية

تواصل مؤسسات القطاع الخاص في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فعالياتها الاحتجاجية لإيصال صوتها بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع، وتأثيره على شريحة كبيرة على التجار .

وقرر القطاع الخاص وقف التنسيق لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم لمدة يومين متتاليين اليوم وغداً , للضغط على الجهات المسؤولة لتخفيف الضغط والتحرك لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني .

جهاد اسليم أمين سر النقل الخاص بقطاع غزة قال:إن احتجاج اليوم استمراراً للفعاليات التي قررها القطاع غزة نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف اسليم لـ"مراسلنا": أن القطاع الاقتصادي من تجار وعمال يمثل شريحة كبير من قطاع غزة تصل لـ 65 % ، موضحاً ان خطوات القطاع الخاص تتدرج في فعالياتها الاحتجاجية وقد تصل لخطوات قد تشل قطاع غزة بالكامل.

وبشأن مسيرة الشاحنات، أوضح أن الشاحنات انطلقت من سوق الشاحنات وهي في طريقها لمعبر بيت حانون "ايرز" للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي".

وطالبسليم، جميع المؤسسات والحكومة برئاسة رامي الحمد لله للتحرك لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار ، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الضرائب التي أعاد لفرضها مجدداً على قطاع غزة دون أسباب واضحة.

ويُشار إلى أن القطاع الخاص بدأ خطواته الاحتجاجية الأسبوع الماضي ، وأوقف التنسيق ليوم واحد , وسط مسيرة شاحنات ضخمة لتشكيل ضغط على قطاع غزة , بعد الحديث عن تدهور كبير على الاوضاع الاقتصادية وافلاس عدد من التجار.