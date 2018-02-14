تقرير يفيد بانخفاض مؤشر غلاء المعيشة في غزة والضفة

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر كانون ثاني 2018، مقارنة مع شهر كانون أول 2017، بواقع 0.27% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.37% في قطاع غزة، وبنسبة 0.16% في الضفة الغربية.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له حول مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين لشهر كانون الثاني الماضي، السبب الرئيس لانخفاض الأسعار في فلسطين إلى لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 4.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.53%، وأسعار الطحين بمقدار 2.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.07%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 14.61%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.38%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 8.06%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.57%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.57%، وأسعار الغاز بنسبة 2.09%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.50%.

وجاء في التقرير، أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2018 مع شهر كانون ثاني 2017 تشير البيانات إلى انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.29%، بواقع 0.88% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.30% في قطاع غزة، وبنسبة 0.14% في القدس.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر كانون ثاني 2018 مقارنة بشهر كانون أول 2017، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.85%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.73%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.64%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 4.29%، وأسعار الأرز بمقدار 4.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 2.95%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 28.57%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 5.71%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.37%، وأسعار البيض بنسبة 2.99%، وأسعار الغاز بنسبة 2.94%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.72%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر كانون ثاني 2018 مقارنة بشهر كانون أول 2017، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 16.70%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.78%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12.33%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 11.05%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.84%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.99%، وأسعار الغاز بنسبة 3.65%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.59%، على الرغم من انخفاض أسعار السجائر المستوردة بمقدار 9.73%، وأسعار الخبز بمقدار 7.35%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 5.16%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.05%، وأسعار الطحين بمقدار 2.55%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر كانون ثاني 2018 مقارنة بشهر كانون أول 2017، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 13.96%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 7.36%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.19%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.16%، وأسعار الغاز بنسبة 1.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 5.90%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.38%.