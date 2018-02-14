الرابطة السلامية تكرم المدارس الفائزة في المسابقة الثقافية بغزة

كرمت الرابطة الاسلامية (الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي) المدارس الفائزة في المسابقة الثقافية التي أطلقتها المديرية والرابطة لمدارس محافظة غزة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

وحضر التكريم القيادي أحمد المدلل و أ . اشرف حرز الله مدير المديرية شرق غزة و أ .هاني الهور مدير الانشطة و أ. حازم العمصي امين سر الرابطة و أ. خالد الركوعي مسؤول حركة الجهاد بمحافظة غزة. ولفيف من وجهاء ومدراء وطلاب المدارس المحتفى بهم.

وفي كلمة لوزارة التربية والتعليم، والتي ألقها الهور أكد فيها أن وزارة التربية والتعليم وكافة المديريات تحرص كل الحرص على تقديم افضل الخدمات وتحفيز المدارس على تقديم افضل الخدمات للطلبة في ظل الحصار الخانق وقلة ايفاء المعلمين حقوقهم وصرف رواتبهم , مشددا على ضرورة المضي قدما في مسيرة التعليم من اجل بناء مجتمع قوي متماسك.

وأشار الهور إلى أن مديريه التربية والتعليم شرق غزة وكافة المديريات ستقوم بالتواصل مع مدراء المدارس وأولياء الامور للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم من اجل الخروج بأفضل الحلول لمواجهة الحصار الخانق وتحسين مسيرة التعليم في كافة المدارس لوضع الخطط الصحيحة في ظل الامكانيات.

من جهته هنأ القيادي احمد المدلل كافة المدارس الفائزين في المسابقة الثقافية وبارك جهودهم المميزة وحرصهم على استمرار المسيرة التعليمية وحرصهم على المشاركة في هذه المسابقة التي من شانها زيادة المعرفة والوعي للطلبة وكما قال الشهيد فتحي الشقاقي المثقف اول من يقاوم واخر من ينكسر.

واضاف المدلل ان المجتمع العربي المسلم يجب ان يكون مجتمع متعلم ومثقف حتى يستطيع ان يدافع عن ارضه وحقوقه في جميع المحافل الدولية ونه من الواجب علينا وعلى جميع المسؤولين الحرص على تقديم افضل الخدمات ومتابعة كافة المشاكل التي تواجه التعليم في فلسطين وتذليل العقبات في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور التي يعيشه ابناء شعبنا.

وتخلل المهرجان عدة فقرات شيقة واناشيد وطنية وكما قامت الرابطة بتكريم الفائزين بتوزيع هدايا تكريمية لجميع المدارس الفائزة في المسابقة ممثلة بطلبتها.



















