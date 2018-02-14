ميزة جديدة لمكالمات الفيديو في واتساب.. تعرف عليها

كشفت مواقع تقنية، أن تطبيق واتساب، يختبر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو، قبل إطلاقها رسميا على الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

وأفاد موقع "WABeta Info"، أن الميزة الجديدة تسمح بإجراء مكالمات فيديو جماعية عبر التطبيق، في النسخة التجريبية من واتس آب بيتا رقم "2.18.39" في نظام أندرويد.

ونقل روسيا توداي عن الموقع أن إصدار التطبيق الجديد يتضمن خيارا يتيح إمكانية إضافة عدد من الأشخاص لإجراء مكالمة فيديو جماعية، ويمكن للمستخدم رؤية أيقونة التحديث الجديد في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

وتدعم الخدمة الجديدة استدعاء 3 أشخاص آخرين لمكالمة فيديو قائمة مع طرف آخر، وبذلك يستطيع 5 مستخدمين التواصل في مكالمة فيديو واحدة في الوقت نفسه.

