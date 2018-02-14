أزمة النظافة بالمشافي تدخل يومها الرابع وخطر يهدد مرضى السرطان والدم

تدخل أزمة النظافة في مستشفيات قطاع غزة الحكومية اليوم الأربعاء، يومها الرابع على التوالي، دون حلول تلوح في الأفق من قِبل الحكومة أو وزارة الصحة وسط تحذيرات بتعرض حياة المرضى للخطر والموت المحقق في حال استمرار المكرهة الصحة.

الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة حذر صباح اليوم ، من انتكاسات صحية كبيرة قد تطرأ على مرضى السرطان وامراض الدم جراء انعدام النظافة في المستشفيات مع عدم توفر علاجات المناعة.

وكان الدكتور القدرة أعلن يوم الاثنين عن تأجيل 200 عملية جراحية مجدولة بسبب تراكم القاذورات في غرف العمليات جراء توقف شركات النظافة عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية .

وقال القدرة “إن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة جراء تراكم القاذورات وعدم توفر بيئة آمنة لتقدم الخدمات الصحية للمرضى”.

وأضاف ” أن توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدا مباشرا على صحة المرضى والصحة العامة في 13 مستشفى و51 مركزا للرعاية الأولية و 22 مرفقا آخرا في وزارة الصحة من خلال 13 شركة”.