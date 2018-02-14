قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينياً وتحاصر سلفيت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، خلال تم اعتقال 18 فلسطينيا، فيما حاصر قوات من الجيش العديد من البلدات في محافظة سلفيت.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء شابين على حاجز عسكري طيار في قرية بدرس غرب مدينة رام الله.

ونصب جنود الاحتلال حاجزا مفاجئا على مدخل القرية الشمالي وأوقفوا مركبة وأنزلوا منها شابين هما: محمد إبراهيم حنون ومحمود حسن شحادة وحققوا معهما، وجرى اعتقالهما ونقلهما إلى منطقة الجدار الفاصل غربي القرية.

وتشهد القرية مواجهات أسبوعية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق المواجهات مع الاحتلال، أصيب شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سالم شرق مدينة نابلس.

وذكر شهود عيان أن مواجهات وقعت في منطقة سهل سالم بالجهة الجنوبية بالبلدة، واعتلى الجنود أسطح بعض البنايات، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.

وأكدت مصادر طبية إصابة شاب (19 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ، كما أصيب ثلاثة شبان آخرين بحالات اختناق بالغاز.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال ليل الثلاثاء مداخل 3 بلدات في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل كفل حارس، وحارس، وديراستيا شمال سلفيت، وأقامت حاجزًا عسكريًا على الطريق الواصل بين بلدتي حارس وكفل حارس.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا محطة وقود في بلدة ديراستيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.