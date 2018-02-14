ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يكون طقس اليوم الأربعاء، غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة الشرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم غد الخميس فيكون غائم كلياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم الجمعة يكون الجو غائم جزئي وماطر ليلاً ويطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلةب الإتجاه تنشط أحيانا.

والله تعالى أعلى وأعلم.