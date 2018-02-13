البحرين :مسيرات شعبية حاشدة عشية الذكرى السنوية السابعة للثورة

خرج البحرينيون في تظاهرات ومسيرات شعبية حاشدة، مساء اليوم الثلاثاء، عشية الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الثورة في البحرين.

وشارك حشد من المواطنين في مسيرة خرجت في منطقة المعامير جنوب المنامة، ردد المشاركون فيها شعارات مناوئة للسلطات الحاكمة وهتفوا بمطلب "إسقاط النظام"، وطالبوا بمحاكمة رؤس النظام باعتبارهم المسؤولين عن سقوط أكثر من 200 شهيد منذ انطلاق الثورة في فبراير عام 2011.

كما شاركت جموع من المواطنين في مسيرة في قرية سار غرب المنامة عشية الإضراب العام الذي دعت إليه قوى المعارضة.

المسيرة التي جابت الشوارع الداخلية لمنطقة سار ردد المشاركون فيها شعارات تنادي بمطلب إسقاط نظام الحكم في البحرين، وطالبوا بالقصاص من قتلة الشهداء.

كما قمعت قوات الأمن البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة شعبية خرجت في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة عشية "العصيان المدني، الذي دعت إليه قوى المعارضة بالتزامن مع الذكرى السابعة لإنطلاق الثورة في البحرين.

وشارك في المسيرة حشود غفيرة حملوا الطبول وأطلقوا والأبواق بنغمة الثورة الشعبية، والتي تمثل شعار "يسقط حمد"، وطوال التظاهرة ردد المشاركون شعارات تطالب بإسقاط رأس نظام الحكم في البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.

المسيرة جابت الطرقات الداخلية لمنطقة واديان وسط جزيرة سترة، ثم توجهت إلى مركز للشرطة حيث تتواجد ثكنة عسكرية، سرعان ما بادرت بإطلاق الأعيرة النارية "الشوزن" والغازات السامة على مئات المشاركين الذي ظلوا يرددون شعار "يسقط حمد" وسط أطلاق لأصوات الأبواق وقرع الطبول من قبل المتظاهرين.