مقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين في حادث سير

لقي جنديان من جيش الاحتلال، مصرعهما وأصيب آخرون في حادث طرق وقع مساء اليوم، الثلاثاء، في شارع 6 بالقرب من مدينة قلنسوة.

و وفقاً للمصادر العبرية، فقد قتل الجنديان بعد إصابتهما بجراح بالغة الخطورة، وأصيب آخرون بجروح وصفت بالطفيفة، وذلك جراء حادث طرق وقع إثر اصطدام شاحنة بـ 3 مركبات خاصة في شارع 6 المتجه جنوبًا بمحاذاة مدينة قلنسوة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وعملت على نقلهم إلى المستشفيات القريبة، ليتم الإعلان لاحقًا عن مصرع جنديين.

وأشارت مصادر، إلى أن ثلاثة جيبات تابعة للجيش، كانت مركونة على جانب الطريق حين اصطدمت الشاحنة بهم.

ووقع الحادث بالقرب من حواجز عسكرية، قريبة من مدينة طولكرم.