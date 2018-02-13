أهلي الخليل يتجاوز العيسوية بصعوبة في كأس فلسطين

واصل أهلي الخليل مشواره في بطولة كاس فلسطين لكرة القدم، بعدما حقق مساء اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا على نادي العيسوية من الدرجة الثانية بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد الخضر في اطار دور الــــــ16 .

وضرب الأهلي حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية موعدا ناريا مع هلال العاصمة في الدور ربع النهائي من البطولة.

فرض الأهلي منذ البداية سيطرته على مجريات اللعب وسط هجوم ضاغط، وأضاع خلال الدقائق الأولى فرصتين محققتين الأولى عن طريق سامح مراعبة والأخرى بواسطة خلدون الحلمان.

في الدقيقة الـ 30، فك الأهلي النحس الذي لازمه واستطاع من إصابة الشباك عن طريق اسلام البطران، بعد أن تابع عرضية حمادة مراعبة برأسه من داخل الصندوق الى الشباك.

واصل الأهلي تحركاته عبر الأخوين مراعبة والبطران، وأضاع البطران في الدقيقة الـ 39 فرصة توسيع الفارق عندما تلقى كرة من الحلمان في داخل الصندوق، سددها بقوة تألق الحارس مجدي محمود في ابعادها، لينتهي الشوط الاول بتقدم صريح ومستحق للأهلي بهدف وحيد.

في الشوط الثاني، أضاف الأهلي هدفه الثاني مبكرا وتحديا في الدقيقة الـ48 عن طريق اسلام البطران عندما تابع كرة وصلته من محمد صالح، وبكل ثقة اودعها الشباك.

واستطاع نادي العيسوية تقليص النتيجة في الدقيقة الـ5 بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء انبرى لها بنجاح خالد عزيز، بعدها تحسن أداء العيسوية وخرج من حالته الدفاعية واصبح مبادرا للهجوم .

تراجع في أداء الأهلي مع صحوة للعيسوية، لكن غابت الفرص المحققة وانحصر اللعب في منتصف الملعب، وشهدت الدقائق الإضافية من الوقت بدل الضائع اهدار العيسوية لفرصة تعديل النتيجة، ففي الدقيقة الأولى سدد خليل بعيرات كرة عالية كادت أن تخادع الحارس الذي تمكن منها على دفعتين .

وحكم اللقاء: للساحة براء أبو عيشة، وساعده محمود أبو رويس، واحمد ذوقان، ووليد نجيب رابعا، وراقبها ربحي وقاد، ومقيم حكام ميشيل حنانيا.