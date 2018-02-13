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وزير خارجية هولندا يستقيل بسبب كذبة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:10 - 13 فبراير 2018
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قدم وزير الخارجية الهولندي استقالته، الثلاثاء، بعد يوم من اعترافه بالكذب حول حضوره اجتماعا استضافه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل أكثر من 10 سنوات.

وأعلن هالب زيجلسترا استقالته في بداية جلسة برلمانية، الثلاثاء، كان من المتوقع أن يستجوبه خلالها نواب معارضون حول الكذب.

وقال الوزير لدى إعلانه الاستقالة: "هولندا تستحق وزيرا فوق الشبهات"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أن زيجلسترا، وهو عضو في حزب "في في دي" الذى يرأسه رئيس الوزراء مارك روت، هو أول وزير ينسحب من منصبه منذ تولي الائتلاف المكون من 4 أحزاب السلطة العام الماضي.

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