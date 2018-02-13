ترامب لم يقلص المساعدات للدول التي عارضت قراره بشأن القدس

لم يقلّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المساعدات التي تقدمها إدارته، للدول التي عارضت قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل"، بالرغم من تهديده بذلك.

ويتضح من فحص أجراه موقع بازفيد الإخباري، أن ميزانية وزارة الخارجية الأميركية للعام 2019 القادم، التي عُرضت الإثنين، لا يوجد بها أي تقليص من هذا النوع، والذي يصل إلى مليارات الدولارات.

ومن بين الدول التي عارضت القرار الأميركي، وستحصل على المساعدات الأميركية، هي زيمبابوي والصومال ونيجيريا.

وكان ترامب قد قال خلال في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، نهاية الشهر الماضي، "لقد اتخذت الشهر الماضي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل"، لكن بعض الدول صوتت ضد هذا القرار في الأمم المتحدة". بإشارة إلى التصويت الذي عقد في الأمم المتحدة، بمبادرة اليمن وتركيا. وصوتت غالبية الدول إلى جانب إدانة القرار الأميركي بشأن القدس، باستثناء 8 دول بينها "إسرائيل" وأميركا.

وأضاف ترامب بالخطاب "الولايات المتحدة قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات لهذه الدول (التي عارضت قراره)، وأنا أطالب الكونغرس بأن يعمل لتكون هذه الأموال، في خدمة المصالح الأميركية، وأن تتجه فقط لأصدقاء أميركا وليس لأعدائها". وهو ما عادت عليه المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

من جهة أخرى، تضمن مشروع الميزانية الفدرالية الأمريكية، للعام المقبل 2019 الذي عرض الإثنين، ميزانية لنقل السفارة الأميركية في "إسرائيل"، من تل أبيب إلى القدس.