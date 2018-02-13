عالقون بمطار القاهرة يناشدون لتخفيف معاناتهم

ناشد العالقون في مطار القاهرة الدولي في جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس لتخفيف معاناتهم والعمل على عودتهم إلى أرض الوطن، بعد أن ضاقت بهم السبل لليوم الخامس على التوالي.

وتوجهوا بنداء استغاثة للرئيس محمود عباس والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح للنظر في حالهم والاستعجال في إرجاعهم إلى بلادهم ووضع حل لهذه الأزمة التي يعانون منها.

يذكر أن عددا من المواطنين الذين نزلوا لجمهورية مصر العربية لكي يتوجهوا إلى قطاع غزة بعد إعلان السلطات المصرية بفتح معبر رفح مازالوا محتجزين داخل صالات مطار القاهرة بسبب إغلاق المعبر وبدء الجيش المصري في حملة سيناء الأخيرة والتي مازالت مستمرة حتى اللحظة.

يشار إلى، أنّ هؤلاء العالقين يجلسون في إحدى صالات المطار وينامون على الأرض يعانون البرد كذلك تزداد عليهم المعاناة في شراء الطعام والشراب وقلة النظافة.