نتنياهو يترقب بتوتر شديد نتائج تحقيقات الشرطة في قضايا فساد ضده

يترقب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، بحالة من القلق والتوتر الشديدين نتائج تحقيقات الشرطة "الإسرائيلية" في قضايا فساد وجهت ضده.

ومن المتوقع أن تنشر شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" نتائج التحقيقات ضد نتنياهو خلال الساعات القادمة.

وذكرت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" أن نتنياهو ألغى زيارة تفقدية لشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب اقتراب موعد نشر نتائج التحقيقات ضده.

فيما أكدت الصحيفة أن قيادة الشرطة برئاسة مفتش الشرطة روني الشيخ في حالة توتر شديد تمهيدا لنشر نتائج التحقيقيات في قضايا الفساد الموجه ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتحقق شرطة الاحتلال مع نتنياهو منذ عدة أشهر، في قضيتين؛ الأولى حول الانتفاع من رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته "سارة" على هدايا وتعرف باسم "الملف 1000".

والقضية الثانية حول عقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل لأنشطة رئيس وزراء الاحتلال، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم "الملف 2000".

وتوصلت النيابة العامة، بداية أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مع المدير السابق لمكتب نتنياهو، آري هارو، ليشهد ضد نتنياهو.

وتنتهي الفترة الحالية للحكومة "الإسرائيلية" برئاسة نتنياهو في العام 2019.