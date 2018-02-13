الداخلية تنشر أسماء المطلوبين على خلفية جنائية في قطاع غزة

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عبر موقعها الإلكتروني، أسماء وصور تسعة مطلوبين لديها على خلفية عدد من القضايا الجنائية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

والمطلوبون التسعة -بحسب الداخلية- هم:

1. مروان توفيق الديري، هوية رقم: 917359002

2. عماد محمد الديري، هوية رقم: 804325157

3. خليل إبراهيم الديري، هوية رقم: 803377894

4. صخر ناهض الديري، هوية رقم: 802388249

5. رامز خالد الديري، هوية رقم: 802136614

6. أحمد محمد الديري، هوية رقم: 401262332

7. راتب ماهر الديري، هوية رقم: 802233494

8. ياسر موسى الديري، هوية رقم: 402220123

9. تيسير أحمد الديري، هوية رقم: 401926837

وأهابت الوزارة بالمواطنين الكرام لمن يعرف أي معلومات عن تحركاتهم أو أماكن تواجدهم إلى الإبلاغ فوراً، وذلك عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال عبر الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).