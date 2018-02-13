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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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منحة يابانية لإنشاء خزانات جمع مياه الأمطار في مدارس جنوب الضفة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 16:14 - 13 فبراير 2018
تعبيرية تعبيرية
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وقعت ممثلية اليابان مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين اتفاقية منحة لبناء خمسة خزانات لجمع مياه الأمطار في سبع مدارس أساسية وثانوية في محافظتي الخليل وبيت لحم، بقيمة إجمالية 86000 دولار، في مقر الممثلية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

ويهدف المشروع إلى التغلب على أزمة نقص المياه، وتوفير القدر الكافي من إمدادات مياه الصنبور، مما ينعكس إيجاباً على تحسين البيئة التعليمية، وسيستفيد حوالي 2646 طالبا ومعلما في المدارس السبعة.

وأكد سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، التزام بلاده الثابت  بدعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني، وكذلك أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

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