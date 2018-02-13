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ميسي يرشح 4 لاعبين لمنافسته على الكرة الذهبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:15 - 13 فبراير 2018
ليونيل ميسي ليونيل ميسي
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توقع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اللاعبين الذي سينافسوه على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، في ظل المستوى الثابت الذي يسير به مع البلوغرانا هذا الموسم.

ونشرت مجلة "ورلد سوكر" حديث البرغوث، الذي رشح فيه 4 لاعبين هم كريستيانو رونالدو، نيمار، كيليان مبابي ولويس سواريز.

وأشارت المجلة إلى أن ميسي وضع زميله في الفريق لويس سواريز ضمن اللاعبين الذين سيتنافسون على الجائزة، للمستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق الكاتالوني.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى كريستيانو رونالدو، إلا أنه كان حاضرا في ترشيحات ميسي كونه الفائز بالجائزة العامين الماضيين، كما لم ينس زميله السابق نيمار، بالإضافة لمبابي الذي ينتظره مستقبلا كبيرا.

 

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