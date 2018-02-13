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التربية تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:06 - 13 فبراير 2018
وزارة التربية وزارة التربية
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استلمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أجهزة حاسوب ومعدات خاصة بالطلبة ذوي الإعاقة في الضفة وقطاع غزة، بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل.

وأعرب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي بين الوزارة و"إنقاذ الطفل "بما يخدم شريحة واسعة من الطلبة ذوي الإعاقة.

بدوره، أشاد مدير العمليات في مؤسسة إنقاذ الطفل عثمان ابو حجلة، بجهود وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم وطاقم الوزارة في رعاية المسيرة التعليمية، وإيلاء شريحة الطلبة ذوي الإعاقة أهمية خاصة.

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