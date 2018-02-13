دعم الصحفيين: الإذاعات الفلسطينية تواصل رسالتها رغم اعتداءات الاحتلال

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال ماض في انتهاكاته بحق الإذاعات والعاملين في الإذاعات، كان أخرها اعتقال في مطلع فبراير الحالي 2018 الصحفي أحمد العرابيد28 عاماً الذي يعمل في إذاعة الحرية والاعتداء عليه بالضرب، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله ومصادرة هويته، وتدمير محتويات المنزل .

وأشارت اللجنة خلال احتفاءها بيوم الاذاعة العالمي لعام 2018، إلى أنها سجلت خلال تقريرها السنوي للعام 2017 ( 29 ) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

وأضافت في بيان صحفي لها: " في نوفمبر 2017 الاحتلال رفض الإجابة على اعتراض إغلاق إذاعة الحرية بالخليل، والذي تم اغلاقها لمدّة ستة شهور بدءاً من تاريخ 31 آب/ أغسطس 2017.

وذكرت، أن قوات الاحتلال أغلقت إذاعة منبر الحرية في أغسطس2017 ، وأوقفت بث تلفزيون النورس حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل لمدة ستة أشهر، بعد اقتحامها وتحطيم وتدمير كافة محتويات الإذاعة من جدران وديكورات وأجهزة وتقطيع الأسلاك، ومصادرة أجهزة البث التابعة لها، وكذلك معدات وأجهزة تلفزيون النورس، وقطعت بثهما بشكل كامل.

وقالت في بيانها: " في أيلول تم تأجيل محاكمة (3) صحفيين وهم من طاقم إذاعة سنابل محمد أكرم، ونضال عمرو، ومنتصر نصار والذي تم تأجيل محاكمتهم عدة مرات".

وهنئت دعم الصحفيين، كافة العاملين في المحطات الاذاعية العاملة في فلسطين والعالم على دورهم الكبير في نقل الحقيقة وتنوير الجماهير والتواصل معهم بما يعزز خطاب الوحدة والتسامح .

وطالبت كل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون الصحفيين التدخل من أجل فتح الإذاعات المغلقة وإعادة معداتها التي تم مصادرتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي .

وأشارت إلى أن الإذاعات الفلسطينية العاملة في غزة تتعرض لحصار إسرائيلي يحول دون شراء معداتها وتنقل طواقمها والتشويش الإسرائيلي المتعمد عليها.

ودعت "دعم الصحفيين"، المؤسسات والهيئات والنقابات العربية والدولية لاسيما اتحاد الاذاعات العربية واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة اليونسكو لتقديم الدعم والمساعدة للإذاعات الفلسطينية التي تعاني جراء الحصار الإسرائيلي.

كما دعت لحرية الحركة والتنقل للعاملين في الإذاعات الفلسطينية بما يؤهلهم للقيام بواجبهم المهني والإعلامي في التغطية الصحفية وتلقي الدورات وحضور المؤتمرات الدولية .

وشكرت لجنة دعم الصحفيين، منظمة اليونسكو التي خصصت هذا اليوم للاحتفال باليوم العالمي داعية إياها لدعم الاذاعات العاملة في فلسطين، بما يؤهلها لمواصلة عملها في ظل الحصار الإسرائيلي وتطوير طواقمها بما يعزز خطاب الوحدة والتسامح .